Non approuvée par Santé Canada

Sur les réseaux sociaux, la tendance des injections de peptides gagne du terrain, propulsée par des influenceurs comme The Liver King. Pourtant, ces substances ne sont pas approuvées par Santé Canada et comportent d'importants risques pour la santé.

L'expert Jonathan Jarry souligne notamment la confusion fréquente chez les consommateurs entre ces produits injectables dangereux et les peptides utilisés en cosmétique, ainsi que les risques graves d'infections et de contamination.

Écoutez Jonathan Jarry, communicateur scientifique pour l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill, aborder le sujet, jeudi, à l'émission Le Midi.