Le «Crémage Gate» Justin Trudeau et Katy Perry

Des clichés viraux montrant l'ancien premier ministre canadien Justin Trudeau appliquant de la crème solaire à sa partenaire Katy Perry font vivement réagir sur les réseaux sociaux et dans les médias.

L'attention médiatique sur cette scène relance le débat sur le droit à la vie privée des personnalités publiques et sur les attentes de bienséance envers les anciens dirigeants politiques.

Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriquez discuter de cette situation qu'il a rebaptisée le « crémage Gate », ce jeudi midi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.