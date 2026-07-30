Le «Crémage Gate» Justin Trudeau et Katy Perry

Des clichés viraux montrant l'ancien premier ministre canadien Justin Trudeau appliquant de la crème solaire à sa partenaire Katy Perry font vivement réagir sur les réseaux sociaux et dans les médias.
L'attention médiatique sur cette scène relance le débat sur le droit à la vie privée des personnalités publiques et sur les attentes de bienséance envers les anciens dirigeants politiques.
Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriquez discuter de cette situation qu'il a rebaptisée le « crémage Gate », ce jeudi midi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«C'est un chum qui met de la crème solaire à sa blonde avec son consentement et c'est l'important. Mais on a cette image des politiciens qui devraient être un peu vieux jeu. Pourtant, rappelez-vous de l'époque de la Trudeau mania. Les gens le suivaient partout. D'autres politiciens qui n'ont pas cet enjeu-là. Monsieur Trudeau vit, d'une certaine façon, avec la rançon qui accompagne son succès.»