 Aller au contenu
Baisse de la déforestation en Amazonie

«Quand on décide de faire des choses pour protéger l'environnement, ça marche!»»

par 98.5

0:00
10:44

Entendu dans

Le midi

le 30 juillet 2026 14:48

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Quand on décide de faire des choses pour protéger l'environnement, ça marche!»»
En Amazonie brésilienne, la déforestation a chuté de 38 % par rapport au premier trimestre de 2025 grâce aux politiques environnementales mises en place. / Géraldine Revillard / Adobe Stock

Alors que les images d'incendies de forêt font régulièrement les manchettes, de récentes données apportent une lueur d'espoir pour l'environnement. En Amazonie brésilienne, la déforestation a chuté de 38% par rapport au premier trimestre de 2025 grâce aux politiques environnementales mises en place.

Dans sa chronique Le bon côté des choses, Marie-Claude Lortie souligne que cette tendance positive s'observe également en Colombie, en Indonésie, en Malaisie et au Mexique.

Écoutez la chroniqueuse présenter cette nouvelle porteuse d'espoir concernant l'environnement, ce jeudi midi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«Ce qui est intéressant, selon moi, c'est que c'est le résultat de décisions politiques. Ça veut dire que, quand on décide de faire des choses pour protéger l'environnement ou nous protéger de nous-mêmes, ça marche.»

Marie-Claude Lortie

Vous aimerez aussi

Les trois personnes à risque sont hors de danger
Le Québec maintenant
Les trois personnes à risque sont hors de danger
0:00
4:06
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
«C'est l'occasion d'associer des histoires et des visages à nos aliments»
Rattrapage
Semaine des marchés publics du Québec
«C'est l'occasion d'associer des histoires et des visages à nos aliments»
Injections de peptides: une nouvelle pratique dangereuse
Rattrapage
Non approuvée par Santé Canada
Injections de peptides: une nouvelle pratique dangereuse
50 ans des Jeux de Montréal: «Je suis très émotive d'être ici» -Nadia Comaneci
Rattrapage
De retour dans la métropole
50 ans des Jeux de Montréal: «Je suis très émotive d'être ici» -Nadia Comaneci
«On doit enlever la possibilité que ça ait été fait intentionnellement»
Rattrapage
Origines de la COVID-19
«On doit enlever la possibilité que ça ait été fait intentionnellement»
«Monsieur Trudeau vit avec la rançon qui accompagne son succès»
Rattrapage
Le «Crémage Gate» Justin Trudeau et Katy Perry
«Monsieur Trudeau vit avec la rançon qui accompagne son succès»
«C'est les passagers qui seront malheureusement les plus affectés»
Rattrapage
Préavis de grève des agents de bord de WestJet
«C'est les passagers qui seront malheureusement les plus affectés»
«Si tout le monde réduisait sa vitesse de 10km/h c'est 120 vies qu'on sauverait»
Rattrapage
Vacances de la construction: 17 décès sur la route
«Si tout le monde réduisait sa vitesse de 10km/h c'est 120 vies qu'on sauverait»
«Les enjeux de gestion font que, souvent, il y a beaucoup de perte de temps»
Rattrapage
Propreté, productivité et cols bleus à Montréal
«Les enjeux de gestion font que, souvent, il y a beaucoup de perte de temps»
Solitude en été: comprendre et surmonter la «dépression saisonnière inversée»
Rattrapage
Tabou estival
Solitude en été: comprendre et surmonter la «dépression saisonnière inversée»
Mikaël Grenier: le parcours inspirant d'un pilote professionnel québécois
Rattrapage
De la classe moyenne à Mercedes AMG
Mikaël Grenier: le parcours inspirant d'un pilote professionnel québécois
Les passeports pourront être renouvelés à la maison
Rattrapage
Bonne nouvelle pour les voyageurs
Les passeports pourront être renouvelés à la maison
Plaintes contre les chauffeurs à rabais: «L’encadrement est tellement déficient»
Rattrapage
Des actions concrètes attendues
Plaintes contre les chauffeurs à rabais: «L’encadrement est tellement déficient»
Engouement pour le solaire: comment éviter les arnaqueurs et charlatans
Rattrapage
Hydro-Québec encadre l'accès aux subventions
Engouement pour le solaire: comment éviter les arnaqueurs et charlatans
«Amener les gens à parler de son idée: toujours bon pour un parti politique»
Rattrapage
Les stratégies des partis
«Amener les gens à parler de son idée: toujours bon pour un parti politique»