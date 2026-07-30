Baisse de la déforestation en Amazonie

Alors que les images d'incendies de forêt font régulièrement les manchettes, de récentes données apportent une lueur d'espoir pour l'environnement. En Amazonie brésilienne, la déforestation a chuté de 38% par rapport au premier trimestre de 2025 grâce aux politiques environnementales mises en place.

Dans sa chronique Le bon côté des choses, Marie-Claude Lortie souligne que cette tendance positive s'observe également en Colombie, en Indonésie, en Malaisie et au Mexique.

Écoutez la chroniqueuse présenter cette nouvelle porteuse d'espoir concernant l'environnement, ce jeudi midi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.