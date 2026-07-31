Tennis masculin

À l'approche du tirage au sort du tableau principal de l'Omnium Banque Nationale, le joueur de tennis québécois Félix Auger-Aliassime se retrouve dans une situation particulière.
Après avoir mis fin à son association avec son entraîneur de longue date Frédéric Fontang, le 4e joueur mondial a révélé qu'il n'aura pas d'entraîneur attitré pour le tournoi montréalais ni pour l'Omnium des États-Unis.
C'est son père, Sam Aliassime, qui l'épaulera temporairement. Auger-Aliassime préfère prendre son temps pour dénicher la personne idéale afin de franchir la prochaine étape de sa carrière.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table en vue du tournoi montréalais qui s'amorce dans les prochains jours au parc Jarry.
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