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Tennis masculin

Félix Auger-Aliassime sans entraîneur pour l'Omnium Banque Nationale

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 31 juillet 2026 05:59

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Félix Auger-Aliassime sans entraîneur pour l'Omnium Banque Nationale
Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

À l'approche du tirage au sort du tableau principal de l'Omnium Banque Nationale, le joueur de tennis québécois Félix Auger-Aliassime se retrouve dans une situation particulière.

Après avoir mis fin à son association avec son entraîneur de longue date Frédéric Fontang, le 4e joueur mondial a révélé qu'il n'aura pas d'entraîneur attitré pour le tournoi montréalais ni pour l'Omnium des États-Unis. 

C'est son père, Sam Aliassime, qui l'épaulera temporairement. Auger-Aliassime préfère prendre son temps pour dénicher la personne idéale afin de franchir la prochaine étape de sa carrière.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table en vue du tournoi montréalais qui s'amorce dans les prochains jours au parc Jarry.

Autres sujets abordés

  • FIFA: la Fédération européenne de soccer menace de boycotter les prochaines compétitions de la FIFA en raison de son projet de société privée;
  • NFL: le quart-arrière Baker Mayfield exprime publiquement son mécontentement face à l'absence de prolongation de contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay;
  • Basketball: L'Alliance de Montréal subit une défaite contre Brampton et doit espérer deux défaites d'Ottawa pour participer aux éliminatoires.

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