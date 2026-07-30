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De retour dans la métropole

50 ans des Jeux de Montréal: «Je suis très émotive d'être ici» -Nadia Comaneci

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Entendu dans

Le midi

le 30 juillet 2026 14:11

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
50 ans des Jeux de Montréal: «Je suis très émotive d'être ici» -Nadia Comaneci
La médaillée d'or profite de son séjour à Montréal / CP - Christopher Katsarov

La gymnaste Nadia Comaneci, véritable légende des Jeux de Montréal en 1976, est de passage dans la métropole dans le cadre des célébrations entourant le cinquantième anniversaire de cet évènement sportif d'envergure.

Les performances de l'athlète ont notamment été marquées par sa médaille d'or et sa note parfaite, alors qu'elle n'avait que 14 ans.

Résidant désormais aux États-Unis, la Roumaine n'a pas perdu pour autant son français. C'est dans la langue de Molière, qu'elle a apprise à la suite de son parcours aux Jeux de Montréal, que l'icône s'est adressé aux médias.

Au cours des prochains jours, la gymnaste sera célébrée de différentes façons. Entre autres, elle recevra un doctorat honorifique de l'Université de Montréal et une plaque commémorative au Centre Claude-Robillard.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier revenir sur son entretien avec la gymnaste, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin et de Jean-Sébastien Hammal.

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