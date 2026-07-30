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Télévision

Le retour du doublage des Simpson au Québec

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juillet 2026 16:55

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Le retour du doublage des Simpson au Québec
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Soulagement. Joie. C'est le retour du doublage québécois de la populaire série The Simpson.

Écoutez à ce sujet Stéphane Leclair au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Les sujets discutés

Il y avait eu une interruption due à un désaccord financier entre Télétoon et Disney;

Les comédiens Chantal Baril, Thiéry Dubé, Johanne Léveillé et Lisette Dufour reprennent leurs rôles, malgré les décès récents de Benoît Rousseau (adaptateur et voix de neuf personnages) et Béatrice Picard (voix de Marge).

La 36ᵉ saison sera diffusée à l’automne sur Noovo et Crave, soulignant l’importance de l’adaptation culturelle québécoise pour le public local.

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