Télévision

Soulagement. Joie. C'est le retour du doublage québécois de la populaire série The Simpson.

Écoutez à ce sujet Stéphane Leclair au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Les sujets discutés

Il y avait eu une interruption due à un désaccord financier entre Télétoon et Disney;

Les comédiens Chantal Baril, Thiéry Dubé, Johanne Léveillé et Lisette Dufour reprennent leurs rôles, malgré les décès récents de Benoît Rousseau (adaptateur et voix de neuf personnages) et Béatrice Picard (voix de Marge).

La 36ᵉ saison sera diffusée à l’automne sur Noovo et Crave, soulignant l’importance de l’adaptation culturelle québécoise pour le public local.