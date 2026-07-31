Programmation festive et sécurité renforcée

Le festival Fierté Montréal donne le coup d'envoi de sa 20ᵉ édition, proposant une programmation riche et diversifiée axée sur le thème Rayonner ensemble.

La cheffe de la programmation, Catherine Girard Lantagne, met en lumière les incontournables de l'événement, incluant la fameuse course à obstacles à talons hauts, des spectacles de drag, de l'humour, ainsi qu'un grand défilé suivi du traditionnel T-Dance au Parc olympique.

Plus de 150 artistes locaux seront à l'honneur.

Écoutez Catherine Girard Lantagne, cheffe de la programmation du Festival Fierté Montréal, donner tous les détails, vendredi à Cantin le matin.

Face aux récents événements internationaux, les organisateurs confirment que des mesures de sécurité rigoureuses et renforcées ont été déployées pour protéger les festivaliers.