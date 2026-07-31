 Aller au contenu
Élections provinciales

«Éric Duhaime n’a pas le choix de se faire élire le 5 octobre»

par 98.5

0:00
6:21

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 juillet 2026 15:40

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Louis Lacroix
Louis Lacroix
«Éric Duhaime n’a pas le choix de se faire élire le 5 octobre»
Eric Duhaime tentera de faire son entrée à l'Assemblée nationale pour une quatrième fois. / CP - Christopher Katsarov

À l’approche des prochaines élections provinciales, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, croit que son équipe pourrait jouer un rôle déterminant à l’Assemblée nationale en obtenant un minimum de 12 sièges, ce qui lui permettrait de former un groupe parlementaire officiel.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco à Québec, Louis Lacroix, à ce sujet, vendredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

Autre sujet abordé:

  • Candidature de Pierre Nantel dans la circonscription d'Argenteuil pour le PQ.

Vous aimerez aussi

Taxe Netflix: deux visions opposées entre le Québec et le reste du Canada
Cantin le matin
Taxe Netflix: deux visions opposées entre le Québec et le reste du Canada
0:00
11:32
Recul de l'Ontario face au TGV: «Mark Carney risque d'avoir des problèmes»
Le midi
Recul de l'Ontario face au TGV: «Mark Carney risque d'avoir des problèmes»
0:00
13:22
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Des observations qui marquent l'histoire du Saguenay-Saint-Laurent»
Rattrapage
Saison exceptionnelle d’observation des baleines
«Des observations qui marquent l'histoire du Saguenay-Saint-Laurent»
Chute d’un enfant dans une garderie à Beauport: la direction reconnait les faits
Rattrapage
Fenêtre défectueuse
Chute d’un enfant dans une garderie à Beauport: la direction reconnait les faits
Un album concept ambitieux pour Shaboozey
Rattrapage
Chronique culturelle
Un album concept ambitieux pour Shaboozey
«Avoir une pérennité, ça vaut de l'or» -France Beaudoin
Rattrapage
Le succès d'En direct de l'univers
«Avoir une pérennité, ça vaut de l'or» -France Beaudoin
Une pause pour Marie-Annick Lépine en 2027
Rattrapage
Après un été de festivals et un automne en salles
Une pause pour Marie-Annick Lépine en 2027
Mike Layton, fils de Jack Layton, ne sera pas candidat pour le NPD
Rattrapage
Politique fédérale
Mike Layton, fils de Jack Layton, ne sera pas candidat pour le NPD
«Commencer à parler des journalistes, ce n'est jamais une bonne chose»
Rattrapage
Charles Milliard serait agacé par la presse
«Commencer à parler des journalistes, ce n'est jamais une bonne chose»
Robert Kennedy jr. lance son émission de cuisine
Rattrapage
Secrétaire à la Santé
Robert Kennedy jr. lance son émission de cuisine
Le retour du doublage des Simpson au Québec
Rattrapage
Télévision
Le retour du doublage des Simpson au Québec
«La situation de Todd Blanche est sur le respirateur artificiel»
Rattrapage
Nomination retardée
«La situation de Todd Blanche est sur le respirateur artificiel»
«Je pense qu'il y a un gros problème d'éthique et de non-respect des contrats»
Rattrapage
Santé Québec poursuivi par l'entreprise Petal
«Je pense qu'il y a un gros problème d'éthique et de non-respect des contrats»
Gilles Villeneuve au grand écran: le film biographique sortira le 11 novembre
Rattrapage
Légende de la F1
Gilles Villeneuve au grand écran: le film biographique sortira le 11 novembre
Les trois personnes à risque sont hors de danger
Rattrapage
Rage de raton laveur
Les trois personnes à risque sont hors de danger
Quelques festivals d'été à ne pas manquer au Québec
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques festivals d'été à ne pas manquer au Québec