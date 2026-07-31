À l’approche des prochaines élections provinciales, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, croit que son équipe pourrait jouer un rôle déterminant à l’Assemblée nationale en obtenant un minimum de 12 sièges, ce qui lui permettrait de former un groupe parlementaire officiel.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco à Québec, Louis Lacroix, à ce sujet, vendredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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