Politique québécoise

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) et Québec solidaire (QS) ont dû rembourser plus de 49 500 $ en cotisations d'adhésion perçues en trop entre 2022 et 2024.

En 2021, le directeur général des élections du Québec (DGEQ) a invité tous les partis politiques à vérifier la conformité de leur liste de membres.

L'organisme a également tenu à rappeler le plafond légal de 25 $ par personne, par année, pour les frais d'adhésion.

C'est ainsi que le DGEQ a constaté que plus de 2000 membres conservateurs et près de 700 solidaires avaient acheté deux, voire trois adhésions en simultané.

Les deux formations politiques ont expliqué à Cogeco Nouvelles qu'il s'agit d'erreurs de bonne foi, causées par des militants ayant renouvelé leur carte d'adhésion prématurément ou en double au cours de la même année.

Le 3 juin dernier, les deux partis ont remboursé les sommes perçues en trop. Il s'agit des remboursements les plus élevés réclamés par le DGEQ depuis la Commission Charbonneau.