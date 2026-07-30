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Vacances de la construction: 17 décès sur la route

«Si tout le monde réduisait sa vitesse de 10km/h c'est 120 vies qu'on sauverait»

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 30 juillet 2026 12:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Louis-Philippe Brulé
Louis-Philippe Brulé

et autres

«Si tout le monde réduisait sa vitesse de 10km/h c'est 120 vies qu'on sauverait»
Le bilan provisoire des décès sur les routes du Québec s'avère particulièrement lourd alors que les vacances de la construction tirent à leur fin. / Dusan Petkovic / Adobe Stock

Le bilan provisoire des décès sur les routes du Québec s'avère particulièrement lourd alors que les vacances de la construction tirent à leur fin. Déjà 17 décès en seulement 13 jours ont été comptabilisés, et au moins neuf sont directement attribuables à la vitesse.

Écoutez Geneviève Côté, porte-parole de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), discuter de cette réalité qui perdure, jeudi matin, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal. 

«On a tendance à penser que la vitesse, c'est de rouler à 150 km/h sur l'autoroute. Mais ce n'est pas que ça. De rouler un petit peu au-dessus de la limite permise, c'est un excès de vitesse. Par année, si tout le monde réduisait sa vitesse de 10km/h seulement, c'est 120 vies qu'on sauverait chaque année.»

Geneviève Côté

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