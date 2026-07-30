Vacances de la construction: 17 décès sur la route

Le bilan provisoire des décès sur les routes du Québec s'avère particulièrement lourd alors que les vacances de la construction tirent à leur fin. Déjà 17 décès en seulement 13 jours ont été comptabilisés, et au moins neuf sont directement attribuables à la vitesse.

Écoutez Geneviève Côté, porte-parole de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), discuter de cette réalité qui perdure, jeudi matin, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.