Préavis de grève des agents de bord de WestJet

Les 4 400 agents de bord de la compagnie WestJet ont déposé un préavis de grève et pourraient débrayer dès ce dimanche.

Les revendications syndicales portent principalement sur le salaire horaire, et sur la rémunération des heures de travail effectuées au sol avant le départ et après l'arrivée des vols.

Écoutez John Gradek, ancien cadre chez Air Canada et professeur en gestion de l'aviation à l'Université McGill, faire le point sur la situation, jeudi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.