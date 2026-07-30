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Préavis de grève des agents de bord de WestJet

«C'est les passagers qui seront malheureusement les plus affectés»

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Entendu dans

Le midi

le 30 juillet 2026 12:58

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«C'est les passagers qui seront malheureusement les plus affectés»
Les 4 400 agents de bord de la compagnie WestJet ont déposé un préavis de grève et pourraient débrayer dès ce dimanche. / Jeff McIntosh / La presse canadienne

Les 4 400 agents de bord de la compagnie WestJet ont déposé un préavis de grève et pourraient débrayer dès ce dimanche.

Les revendications syndicales portent principalement sur le salaire horaire, et sur la rémunération des heures de travail effectuées au sol avant le départ et après l'arrivée des vols.

Écoutez John Gradek, ancien cadre chez Air Canada et professeur en gestion de l'aviation à l'Université McGill, faire le point sur la situation, jeudi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«C'est les passagers qui vont malheureusement être les plus affectés. C'est très rare qu'on trouve des sièges de disponibles sur les autres transporteurs canadiens pour le même trajet.»

John Gradek

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