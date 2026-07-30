Propreté, productivité et cols bleus à Montréal

Face aux enjeux de propreté à Montréal et aux volontés d'évaluation de la ville, le président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, Nicolas De Cicco, demande à la municipalité d'inclure le syndicat comme un véritable partenaire.

Tout en affirmant la volonté des employés d'être efficaces, il déplore des problèmes de gestion et des choix administratifs ralentissant le travail sur le terrain, comme la gestion informatisée des pièces ou les trajets pour s'approvisionner.

Rappelant la période de négociations en cours, il plaide pour la création de comités de productivité pour optimiser les ressources, tout en soulignant la responsabilité partagée des citoyens.

Écoutez Nicolas De Ciccio, président du syndicat des cols bleus, jeudi midi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.