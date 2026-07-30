 Aller au contenu
Propreté, productivité et cols bleus à Montréal

«Les enjeux de gestion font que, souvent, il y a beaucoup de perte de temps»

par 98.5

0:00
12:07

Entendu dans

Le midi

le 30 juillet 2026 12:31

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Les enjeux de gestion font que, souvent, il y a beaucoup de perte de temps»
Au Midi: il est question de la propreté à Montréal sous l’administration Martinez (depuis novembre 2025), en lien avec l’efficacité des cols bleus et la supervision de leur travail. / Jeff Whyte/ Adobe Stock

Face aux enjeux de propreté à Montréal et aux volontés d'évaluation de la ville, le président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, Nicolas De Cicco, demande à la municipalité d'inclure le syndicat comme un véritable partenaire.

Tout en affirmant la volonté des employés d'être efficaces, il déplore des problèmes de gestion et des choix administratifs ralentissant le travail sur le terrain, comme la gestion informatisée des pièces ou les trajets pour s'approvisionner.

Rappelant la période de négociations en cours, il plaide pour la création de comités de productivité pour optimiser les ressources, tout en soulignant la responsabilité partagée des citoyens.

Écoutez Nicolas De Ciccio, président du syndicat des cols bleus, jeudi midi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal. 

«Les cols bleus souhaitent faire leur travail efficacement et ils souhaitent être fiers de leur travail. Malheureusement, il y a des enjeux de gestion qui font que, souvent, il y a beaucoup de perte de temps.»

Nicolas De Ciccio

Vous aimerez aussi

Concept «Let Them»: apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas
L'effet Lavallée
Concept «Let Them»: apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas
0:00
20:05
Faux avis en ligne: «C’est triste d'avoir ce genre de trucs là»
L'effet Lavallée
Faux avis en ligne: «C’est triste d'avoir ce genre de trucs là»
0:00
19:31
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
«Monsieur Trudeau vit avec la rançon qui accompagne son succès»
Rattrapage
Le «Crémage Gate» Justin Trudeau et Katy Perry
«Monsieur Trudeau vit avec la rançon qui accompagne son succès»
«C'est les passagers qui seront malheureusement les plus affectés»
Rattrapage
Préavis de grève des agents de bord de WestJet
«C'est les passagers qui seront malheureusement les plus affectés»
«Si tout le monde réduisait sa vitesse de 10km/h c'est 120 vies qu'on sauverait»
Rattrapage
Vacances de la construction: 17 décès sur la route
«Si tout le monde réduisait sa vitesse de 10km/h c'est 120 vies qu'on sauverait»
Solitude en été: comprendre et surmonter la «dépression saisonnière inversée»
Rattrapage
Tabou estival
Solitude en été: comprendre et surmonter la «dépression saisonnière inversée»
Mikaël Grenier: le parcours inspirant d'un pilote professionnel québécois
Rattrapage
De la classe moyenne à Mercedes AMG
Mikaël Grenier: le parcours inspirant d'un pilote professionnel québécois
Les passeports pourront être renouvelés à la maison
Rattrapage
Bonne nouvelle pour les voyageurs
Les passeports pourront être renouvelés à la maison
Plaintes contre les chauffeurs à rabais: «L’encadrement est tellement déficient»
Rattrapage
Des actions concrètes attendues
Plaintes contre les chauffeurs à rabais: «L’encadrement est tellement déficient»
Engouement pour le solaire: comment éviter les arnaqueurs et charlatans
Rattrapage
Hydro-Québec encadre l'accès aux subventions
Engouement pour le solaire: comment éviter les arnaqueurs et charlatans
«Amener les gens à parler de son idée: toujours bon pour un parti politique»
Rattrapage
Les stratégies des partis
«Amener les gens à parler de son idée: toujours bon pour un parti politique»
«La paix est un scénario crédible et possible, mais peu probable à court terme»
Rattrapage
Israël, Iran et États-Unis
«La paix est un scénario crédible et possible, mais peu probable à court terme»
«Au-delà des tarifs, on a une relation bénéfique pour les deux côtés»
Rattrapage
Échanges commerciaux Québec-États-Unis
«Au-delà des tarifs, on a une relation bénéfique pour les deux côtés»
Excellente nouvelle: «On va pouvoir assembler ces locomotives au Québec»
Rattrapage
Investissement majeur de deux milliards
Excellente nouvelle: «On va pouvoir assembler ces locomotives au Québec»
Le «air shopping»: magasiner en ligne sans rien acheter
Rattrapage
Stimuler la dopamine
Le «air shopping»: magasiner en ligne sans rien acheter
Micro-vacances ou longues vacances: quelle est la meilleure formule?
Rattrapage
Travail et déconnexion
Micro-vacances ou longues vacances: quelle est la meilleure formule?