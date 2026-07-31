Délais explosifs au 811

Le temps d'attente au service Info-Santé 811 connaît une hausse marquée au Québec, atteignant parfois jusqu'à 3 heures.
Marie-Eve Brunelle, directrice des soins intégrés à Santé Québec, explique que cette situation découle d'une hausse de 45 000 appels ce mois-ci et d'une augmentation des cas de maladie, tout en précisant que le nombre d'infirmières en poste reste stable.
Écoutez Marie-Eve Brunelle, directrice des soins intégrés de Santé Québec, vendredi matin au micro de Philippe Cantin.
«On a des pics qui peuvent aller jusqu'à 3 heures, et je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un délai qui est acceptable.»
Pour sa part, Julie Bouchard, présidente de la FIQ, soutient que ces retards témoignent de la fragilité de la première ligne et de l'engorgement du réseau de la santé.
«Du moment où le gouvernement offre un service, on doit s'assurer d'être en mesure de le donner correctement.»