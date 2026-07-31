Délais explosifs au 811

Le temps d'attente au service Info-Santé 811 connaît une hausse marquée au Québec, atteignant parfois jusqu'à 3 heures.

Marie-Eve Brunelle, directrice des soins intégrés à Santé Québec, explique que cette situation découle d'une hausse de 45 000 appels ce mois-ci et d'une augmentation des cas de maladie, tout en précisant que le nombre d'infirmières en poste reste stable.

Écoutez Marie-Eve Brunelle, directrice des soins intégrés de Santé Québec, vendredi matin au micro de Philippe Cantin.