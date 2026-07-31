Situation préoccupante pour la santé publique

L'inquiétude monte en Montérégie après qu'un chat, infecté par la rage du raton laveur, a mordu trois personnes.

La situation préoccupe grandement les autorités de santé publique, qui rappellent la gravité extrême de cette maladie une fois que les symptômes se manifestent.

Écoutez la Dre Alex-Ane Mathieu, médecin-conseil en santé publique au CISSS de la Montérégie-Centre, faire le point à Cantin le matin vendredi.

Face à la multiplication des cas sur le territoire en 2026, la santé publique insiste sur l'importance de consulter immédiatement après tout contact à risque. Un lavage à l'eau et au savon pendant 10 minutes, suivi de l'administration rapide d'un traitement préventif (immunoglobulines et vaccin), permet d'éviter l'issue fatale de l'infection.

Il est également vivement recommandé de faire vacciner ses animaux domestiques.