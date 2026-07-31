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Situation préoccupante pour la santé publique

Rage du raton laveur: l'inquiétude grandit en Montérégie

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 31 juillet 2026 08:15

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Rage du raton laveur: l'inquiétude grandit en Montérégie
L'inquiétude monte en Montérégie après qu'un chat, infecté par la rage du raton laveur, a mordu trois personnes. / Anne / Adobe Stock

L'inquiétude monte en Montérégie après qu'un chat, infecté par la rage du raton laveur, a mordu trois personnes.

La situation préoccupe grandement les autorités de santé publique, qui rappellent la gravité extrême de cette maladie une fois que les symptômes se manifestent.

Écoutez la Dre Alex-Ane Mathieu, médecin-conseil en santé publique au CISSS de la Montérégie-Centre, faire le point à Cantin le matin vendredi.

Face à la multiplication des cas sur le territoire en 2026, la santé publique insiste sur l'importance de consulter immédiatement après tout contact à risque. Un lavage à l'eau et au savon pendant 10 minutes, suivi de l'administration rapide d'un traitement préventif (immunoglobulines et vaccin), permet d'éviter l'issue fatale de l'infection.

Il est également vivement recommandé de faire vacciner ses animaux domestiques.

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