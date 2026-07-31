Les géants et géantes du Québec

Biz se penche sur la vie et l'œuvre d'Anne Hébert, souvent considérée comme l'écrivaine la plus célèbre et la plus titrée de la province.

Confinée pendant cinq ans dans sa chambre en raison d'un faux diagnostic de tuberculose, elle transforme ce huis clos en incubateur littéraire.

Biz retrace son parcours, de son refus d'engager sa poésie en politique jusqu'à ses grands succès romans écrits depuis la France, comme Kamouraska et Les Fous de Bassan.

Écoutez la chronique histoire du Québec, avec Sébastien Fréchette (Biz), vendredi matin au micro de Philippe Cantin.