 Aller au contenu
Les géants et géantes du Québec

Anne Hébert: retour sur le parcours de l'auteure la plus primée du Québec

par 98.5

0:00
5:03

Entendu dans

Cantin le matin

le 31 juillet 2026 09:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
Anne Hébert: retour sur le parcours de l'auteure la plus primée du Québec
Sébastien Fréchette (Biz) / Cogeco Média

Biz se penche sur la vie et l'œuvre d'Anne Hébert, souvent considérée comme l'écrivaine la plus célèbre et la plus titrée de la province.

Confinée pendant cinq ans dans sa chambre en raison d'un faux diagnostic de tuberculose, elle transforme ce huis clos en incubateur littéraire.

Biz retrace son parcours, de son refus d'engager sa poésie en politique jusqu'à ses grands succès romans écrits depuis la France, comme Kamouraska et Les Fous de Bassan.

Écoutez la chronique histoire du Québec, avec Sébastien Fréchette (Biz), vendredi matin au micro de Philippe Cantin. 

«À ce jour, c'est l'auteure québécoise la plus primée. Sa parole féministe et affirmée dérange parce qu'elle expose la violence et souvent la violence des femmes écrasées par la religion et le conservatisme.»

Sébastien Fréchette (Biz)

Vous aimerez aussi

«Avoir une pérennité, ça vaut de l'or» -France Beaudoin
Le Québec maintenant
«Avoir une pérennité, ça vaut de l'or» -France Beaudoin
0:00
13:24
Robert Kennedy jr. lance son émission de cuisine
Le Québec maintenant
Robert Kennedy jr. lance son émission de cuisine
0:00
9:24
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
«Stéphanie, c'est un prénom que j'aime vraiment beaucoup» -Simon Proulx
Rattrapage
Chanson créée à la toute dernière minute
«Stéphanie, c'est un prénom que j'aime vraiment beaucoup» -Simon Proulx
Annie Villeneuve lance une version remixée de son hit «Tomber à l'eau»
Rattrapage
Parier sur l'audace
Annie Villeneuve lance une version remixée de son hit «Tomber à l'eau»
Ce qu'il manque à Félix Auger-Aliassime, selon Sylvain Bruneau
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
Ce qu'il manque à Félix Auger-Aliassime, selon Sylvain Bruneau
Attente d'Info-Santé: jusqu'à 3 heures pour parler à une infirmière
Rattrapage
Délais explosifs au 811
Attente d'Info-Santé: jusqu'à 3 heures pour parler à une infirmière
Présence de Nadia Comaneci: «C'était un moment marquant» - Andrew Baker
Rattrapage
La «reine des Jeux» à Montréal pour le 50e
Présence de Nadia Comaneci: «C'était un moment marquant» - Andrew Baker
Fierté Montréal lance sa 20ᵉ édition sous le signe du rassemblement
Rattrapage
Programmation festive et sécurité renforcée
Fierté Montréal lance sa 20ᵉ édition sous le signe du rassemblement
Cotisations excédentaires: le PCQ et QS forcés de rembourser plus de 49 500 $
Rattrapage
Politique québécoise
Cotisations excédentaires: le PCQ et QS forcés de rembourser plus de 49 500 $
«La question migratoire, c'est le combustible de tous les partis populistes»
Rattrapage
Ceuta submergée par les migrants
«La question migratoire, c'est le combustible de tous les partis populistes»
Rage du raton laveur: l'inquiétude grandit en Montérégie
Rattrapage
Situation préoccupante pour la santé publique
Rage du raton laveur: l'inquiétude grandit en Montérégie
Viaduc Maureen-Breau et agressions de policiers: Ian Lafrenière fait le point
Rattrapage
Ministre de la Sécurité intérieure
Viaduc Maureen-Breau et agressions de policiers: Ian Lafrenière fait le point
Valérie Tétreault «un peu agacée, déçue» par les grands absents
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
Valérie Tétreault «un peu agacée, déçue» par les grands absents
Imposer les géants numériques: «C'est dur de dire où est le profit dans Netflix»
Rattrapage
Les dessous fiscaux enfin expliqués
Imposer les géants numériques: «C'est dur de dire où est le profit dans Netflix»
Taxe Netflix: deux visions opposées entre le Québec et le reste du Canada
Rattrapage
Les géants du Web épargnés
Taxe Netflix: deux visions opposées entre le Québec et le reste du Canada
Spécial «Cours d'eau célèbres» | L’énigme du vendredi 31 juillet
Rattrapage
Cantin le matin
Spécial «Cours d'eau célèbres» | L’énigme du vendredi 31 juillet