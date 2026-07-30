Santé Québec poursuivi par l'entreprise Petal

La société d'État Santé Québec fait face à une poursuite en Cour supérieure de la part de l'entreprise Petal, selon un récent dossier dévoilé par Radio-Canada.

L'entreprise réclame 150 millions de dollars en dommages et intérêts pour contrefaçon informatique et violation de sa propriété intellectuelle entourant son logiciel de coordination des horaires médicaux.

Écoutez l'expert en cybersécurité Steve Waterhouse faire le point à ce sujet, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

Il explique que la controverse découle de l'utilisation alléguée du code source de l'entreprise par le gouvernement pour lancer d'autres appels d'offres.