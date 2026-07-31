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Ceuta submergée par les migrants

«La question migratoire, c'est le combustible de tous les partis populistes»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 31 juillet 2026 08:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alexandra Szacka
Alexandra Szacka
«La question migratoire, c'est le combustible de tous les partis populistes»
Alexandra Szacka / Cogeco Média

Une crise migratoire d'une ampleur inédite frappe Ceuta, une enclave espagnole au nord du Maroc, où près de 49 000 migrants sont arrivés.

Cet événement déclenche une tempête politique en Europe, incitant la France et l'Italie à durcir le ton envers l'Espagne.

La journaliste Alexandra Szacka analyse l'implication possible des autorités marocaines ainsi que les répercussions sur les accords de Schengen. 

Écoutez Alexandra Szacka, journaliste et autrice basée en Europe, ex-correspondante à Moscou et à Paris, vendredi à Cantin le matin.   

«La question migratoire, c'est le combustible de tous les partis populistes et les partis de droite à travers l'Europe qui ont le vent dans les voiles.»

Alexandra Szacka

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