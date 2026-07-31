Ceuta submergée par les migrants

Une crise migratoire d'une ampleur inédite frappe Ceuta, une enclave espagnole au nord du Maroc, où près de 49 000 migrants sont arrivés.

Cet événement déclenche une tempête politique en Europe, incitant la France et l'Italie à durcir le ton envers l'Espagne.

La journaliste Alexandra Szacka analyse l'implication possible des autorités marocaines ainsi que les répercussions sur les accords de Schengen.

Écoutez Alexandra Szacka, journaliste et autrice basée en Europe, ex-correspondante à Moscou et à Paris, vendredi à Cantin le matin.