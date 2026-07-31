La «reine des Jeux» à Montréal pour le 50e

Le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal donne lieu à une fin de semaine de festivités d'envergure.

Parmi les moments forts, la présence de la légendaire gymnaste roumaine Nadia Comaneci suscite une vive émotion dans la métropole, soulignant l'héritage durable laissé par l'événement de 1976.

Écoutez Andrew Baker, vice-président des affaires externes au Comité olympique canadien, faire le point, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Un grand concert gratuit aura lieu sur l'esplanade du Parc olympique samedi dès 21 h, réunissant des artistes comme Loud, Ariane Moffatt et Robert Charlebois.