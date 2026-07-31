À l'aube de l'Omnium Banque Nationale à Montréal, tous les regards sont tournés vers Félix Auger-Aliassime.

En direct à Cantin le matin, l'analyste et ancien entraîneur Sylvain Bruneau s'est penché sur ce qu'il manque au Québécois pour passer au niveau supérieur et remporter un premier tournoi Masters 1000.

Selon lui, la quête d'un nouvel entraîneur d'expérience et un déclic sur le plan de la confiance pourraient faire toute la différence.

Bruneau aborde également la gestion de la pression locale et le défi de performer à la maison.

Écoutez l'analyste de tennis et entraîneur de l'année au Canada en 2019, vendredi matin en discussion avec Philippe Cantin et Jean-Michel Bourque.