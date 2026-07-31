À Trois-Rivières, un viaduc a été officiellement inauguré en hommage à la sergente Maureen Breau, décédée en devoir à Louiseville en 2023.

Invité à l'émission Cantin le matin, le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a souligné l'importance de ce devoir de mémoire pour la famille et les collègues.

Écoutez Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure, en discuter avec Philippe Cantin, vendredi matin.

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