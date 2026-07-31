À Trois-Rivières, un viaduc a été officiellement inauguré en hommage à la sergente Maureen Breau, décédée en devoir à Louiseville en 2023.
Invité à l'émission Cantin le matin, le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a souligné l'importance de ce devoir de mémoire pour la famille et les collègues.
Écoutez Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure, en discuter avec Philippe Cantin, vendredi matin.
Autres sujets abordés
- L'ancien policier s'est aussi dit choqué et révoltés par les récentes agressions commises contre des policiers à Montréal;
- Sur le front des feux de forêt, il rapporte une amélioration de la situation au Québec.