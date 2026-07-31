Chanson créée à la toute dernière minute

Dans le cadre de la chronique «Raconte-moi ta chanson» à l'émission Cantin le matin, Simon Proulx, auteur-compositeur-interprète du groupe Les Trois Accords, est venu raconter la genèse du morceau Stéphanie.

Composée in extremis dans les deux derniers jours d'enregistrement en studio, la pièce est rapidement devenue un moment marquant et un souvenir cher pour la formation.

Simon Proux aborde également son amour pour ce prénom et explique la recherche poétique derrière la chanson, basée sur une perte littérale et figurative du goût de vivre.

Écoutez l'auteur-compositeur-interprète des Trois Accords, Simon Proulx, vendredi matin au micro de Cantin le matin.