Les géants du Web épargnés

Le recul du gouvernement Carney sur l'imposition de la «taxe Netflix» suscite de vives réactions.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Philippe Léger vendredi à Cantin le matin.

Celui-ci observe une fracture béante entre le traitement médiatique québécois et canadien-anglais.

Alors que les bulletins de nouvelles anglophones passent la nouvelle sous silence, le milieu culturel et politique québécois crie au scandale.

Selon Léger, le gouvernement fédéral a utilisé cette taxe comme monnaie d'échange, sachant que l'attachement à l'exception culturelle est nettement moins présent dans le reste du pays.