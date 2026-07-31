Les géants du Web épargnés

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Taxe Netflix: deux visions opposées entre le Québec et le reste du Canada

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Entendu dans

Cantin le matin

le 31 juillet 2026 07:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
Taxe Netflix: deux visions opposées entre le Québec et le reste du Canada
Philippe Léger / Cogeco Média

Le recul du gouvernement Carney sur l'imposition de la «taxe Netflix» suscite de vives réactions. 

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Philippe Léger vendredi à Cantin le matin.

Celui-ci observe une fracture béante entre le traitement médiatique québécois et canadien-anglais.

Alors que les bulletins de nouvelles anglophones passent la nouvelle sous silence, le milieu culturel et politique québécois crie au scandale.

Selon Léger, le gouvernement fédéral a utilisé cette taxe comme monnaie d'échange, sachant que l'attachement à l'exception culturelle est nettement moins présent dans le reste du pays.

«Quand tu joues sur des questions culturelles [...] ça devient rapidement une question identitaire au Québec [...] La conséquence véritable d'un tel recul, c'est moins de séries comme Vitrerie Joyale dans nos vies, donc moins de référents communs.» 

Philippe Léger

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