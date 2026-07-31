Le retour de «Clueless», la magie d'Osheaga et nos films d'ici

Alicia Silverstone reprendra son rôle iconique de Cher dans une suite télévisée de six épisodes pour Clueless.

Du côté de la musique, le festival Osheaga prend d'assaut Montréal.

Au-delà des têtes d'affiche internationales, la scène locale brille avec des artistes à découvrir absolument comme Super Plage, Oliver Forest, Grand Eugène et Virginie B.

Enfin, le cinéma québécois a le vent en poupe: la comédie dramatique 125, rue des Malaises franchit déjà le cap du 1,5 million de dollars au box-office.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, vendredi à Cantin le matin.