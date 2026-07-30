Charles Milliard défend son bilan et son plan

À l'approche de la campagne électorale en vue des élections du 5 octobre, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, s'est défendu d'être absent du terrain tout en présentant les grands axes de son plan économique.

Face aux critiques sur sa visibilité, le chef libéral soutient être très actif auprès des citoyens et déterminé à faire valoir la vision de son parti.

Écoutez Charles Milliard faire le point, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.