Dans son survol de l'actualité en politique fédérale, Catherine Lévesque aborde la décision du fils de Jack Layton, Mike Layton, qui a annoncé qu'il ne serait pas candidat pour le NPD dans la circonscription de Beaches-East York à Toronto, ouvrant toute la voie à Shannon Devine comme candidate lors de l'élection partielle.

D'autre part, en visite en Alberta aux côtés de Danielle Smith, Mark Carney renonce à employer le secteur de l'énergie comme levier face aux États-Unis, alors que la date limite concernant l'imposition de tarifs douaniers de 50 % approche à grands pas, le 19 août.

Pendant ce temps, le chef conservateur Pierre Poilievre opte pour la discrétion à la suite de récentes tensions internes.

Enfin, la nomination potentielle de Jagmeet Singh au poste de PDG de Destination Canada fait fait réagir alors que de nombreuses critiques proviennent de l'industrie touristique qui déplore son manque d'expérience dans le domaine.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet, jeudi, au micro de Catherine Brisson.