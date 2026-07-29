Sur la route des vacances

On passe au segment nos politiciens en vacances, même si ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui pour Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, en raison d'une décision du gouvernement de Mark Carney.
Écoutez Yves-François Blanchet au micro de Catherine Brisson, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Yves-François Blanchet critique la suppression de la taxe Netflix et la réduction des contributions des plateformes numériques à la culture québécoise, évoquant l’impact sur le secteur culturel;
- On aborde les élections partielles à Chicoutimi–Le Fjord;
- Le compte X d'Yves-François Blanchet piraté;
- Les activités estivales d'YFB à travers le Québec, ses goûts culturels (Claude Dubois, Éric Lapointe, Star Trek), et l’importance de décrocher malgré un agenda chargé.