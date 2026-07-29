Sur la route des vacances

On passe au segment nos politiciens en vacances, même si ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui pour Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, en raison d'une décision du gouvernement de Mark Carney.

Écoutez Yves-François Blanchet au micro de Catherine Brisson, à l'émission Le Québec maintenant.

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