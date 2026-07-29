Ariana Grande était au Centre Bell, mardi, pour le premier de trois concerts au Centre Bell.
Écoutez Stéphane Leclair et Sara Comadina parler du premier de trois concerts d'Ariana Grande au Centre Bell.
Les sujets discutés
- Montréal, seule escale canadienne pour Ariana Grande;
- Un lien fort avec une communauté de jeunes fans représentant différentes «ères» d’Ariana;
- Le défi silencieux durant We Can't Be Friends a été un succès;
- Le spectacle, cinématographique, a présenté une primeur de l’album Petal, et a mis en avant la voix authentique d’Ariana;
- L'Américaine a même incité les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale en vue des élections au Québec à l'automne.