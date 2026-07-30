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Légende de la F1

Gilles Villeneuve au grand écran: le film biographique sortira le 11 novembre

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juillet 2026 16:14

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Gilles Villeneuve au grand écran: le film biographique sortira le 11 novembre
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Le film biographique consacré à Gilles Villeneuve, figure emblématique de la Formule 1 décédée en 1982, prendra l'affiche le 11 novembre. Mettant en vedette Rémi Goulet et Rosalie Bonenfant, le long-métrage plongera les spectateurs dans le parcours du pilote.

Réalisé par Yan Lanouette Turgeon, le long-métrage sera présenté en septembre lors du Festival international du film de Toronto.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier aborder le sujet, jeudi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés:

  • Privatisation à la FIFA: l'UEFA et la CONCACAF menacent de boycotter le projet;
  • Haltérophilie aux Jeux du Commonwealth: deux médailles québécoises;
  • Tennis: Denis Shapovalov se qualifie pour les quarts de finale de Los Cabos;
  • Hockey international: maintien de l'exclusion des équipes russes des compétitions internationales.

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