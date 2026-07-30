Légende de la F1

Le film biographique consacré à Gilles Villeneuve, figure emblématique de la Formule 1 décédée en 1982, prendra l'affiche le 11 novembre. Mettant en vedette Rémi Goulet et Rosalie Bonenfant, le long-métrage plongera les spectateurs dans le parcours du pilote.

Réalisé par Yan Lanouette Turgeon, le long-métrage sera présenté en septembre lors du Festival international du film de Toronto.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier aborder le sujet, jeudi, au micro de Catherine Brisson.