The Real Food Show, la nouvelle émission culinaire lancée sur Youtube par le Secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy jr., fait réagir sur le web. Le controversé politicien américain y fait la promotion d'une alimentation saine et économique, tout en offrant des positions très décriées sur la nutrition.
Ce nouveau projet survient quelques mois après la publication du nouveau guide alimentaire américain dans lequel la viande et les céréales complètes étaient mises de l'avant.
Écoutez le journaliste Ludovik Bourdages en discuter, jeudi, au micro de Catherine Brisson.
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