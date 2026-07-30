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Secrétaire à la Santé

Robert Kennedy jr. lance son émission de cuisine

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juillet 2026 17:03

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Ludovick Bourdages
Ludovick Bourdages
Robert Kennedy jr. lance son émission de cuisine
Ludovick Bourdages / Cogeco Média

The Real Food Show, la nouvelle émission culinaire lancée sur Youtube par le Secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy jr., fait réagir sur le web. Le controversé politicien américain y fait la promotion d'une alimentation saine et économique, tout en offrant des positions très décriées sur la nutrition.

Ce nouveau projet survient quelques mois après la publication du nouveau guide alimentaire américain dans lequel la viande et les céréales complètes étaient mises de l'avant.

Écoutez le journaliste Ludovik Bourdages en discuter, jeudi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés:

  • Drôle d'odeur: le gouvernement de Terre-Neuve investit 2 millions de dollars pour décontaminer une ancienne usine de sauce poisson située à St Mary’s;
  • Une campagne de sociofinancement pour l'étude des marmottes aux États-Unis;
  • Astuce canicule: les explications scientifiques démontrant pourquoi il est préférable de dormir habillé lors des fortes chaleurs.

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