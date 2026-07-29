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Aux États-Unis

Interdiction d'importer des robots humanoïdes et quadrupèdes étrangers

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 juillet 2026 18:05

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Mathieu Roy
Mathieu Roy
Interdiction d'importer des robots humanoïdes et quadrupèdes étrangers
Mathieu Roy / Cogeco Média

La Commission fédérale des communications des États-Unis vient d'interdire d’importer et de commercialiser des robots humanoïdes et quadrupèdes étrangers.

Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • La mesure vise principalement la Chine et des fabricants comme Unity et Agbo;
  • On évoque l’évolution technologique, l’intelligence artificielle et l’utilisation de robots industriels;
  • Les risques de sécurité nationale, d’espionnage industriel et de vol de données sont discutés;
  • L’impact sur le marché américain et la présence croissante de robots dans les tâches domestiques et industrielles.

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