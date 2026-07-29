Aux États-Unis

La Commission fédérale des communications des États-Unis vient d'interdire d’importer et de commercialiser des robots humanoïdes et quadrupèdes étrangers.
Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- La mesure vise principalement la Chine et des fabricants comme Unity et Agbo;
- On évoque l’évolution technologique, l’intelligence artificielle et l’utilisation de robots industriels;
- Les risques de sécurité nationale, d’espionnage industriel et de vol de données sont discutés;
- L’impact sur le marché américain et la présence croissante de robots dans les tâches domestiques et industrielles.