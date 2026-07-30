Le vandalisme végétal prend une ampleur inquiétante aux quatre coins de la province cet été. Des municipalités comme Sherbrooke, Rimouski et Laval, ainsi que plusieurs commerces, hôpitaux et espaces privés, font face à une vague de vols de fleurs, d'arbustes et de plantes rares.

Ce phénomène engendre des pertes financières importantes, alors que certaines plantes dérobées valent entre 50 et 60$. Alimenté par l'inflation, ce marché noir s'organise notamment sur des plateformes comme Marketplace, où les végétaux volés sont ensuite revendus illégalement.

Écoutez Mélanie Grégoire en discuter, jeudi, au micro de Catherine Brisson.