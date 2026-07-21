Ouverture du pont Gordie-Howe

Le pont Gordie-Howe, qui va relier le Canada et les États-Unis, va bien ouvrir la semaine prochaine, et ce, après plusieurs reports, mais les représentants des deux pays ne vont pas célébérer l'inauguration en même temps.

Écoutez à ce sujet l'analyste politique fédérale Catherine Lévesque au micro de Catherine Brisson.

Une déclaration du ministre du Logement et de l'Infrastructure confirme que «compte tenu des mesures commerciales menacées par les États-Unis cette semaine, il ne serait pas approprié de procéder avec un événement de célébration entre les deux pays.»

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