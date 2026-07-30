Nomination retardée

Processus de confirmation par le Sénat américain de Todd Blanche comme procureur général: le président américain Donald Trump songe à retarder la nomination.
Écoutez à ce sujet l'analyste politique Guillaume Lavoie au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Nomination de procureur général: «Au mieux, la situation de Todd Blanche est sur le respirateur artificiel»;
- Iran: le scénario du pire pour les pays arabes? Et si Donald Trump partait en leur laissant la facture?;
- Royaume-Uni: une élection partielle surréaliste qui pourrait faire chuter celui qui se voyait déjà comme prochain premier ministre.