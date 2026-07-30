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Nomination retardée

«La situation de Todd Blanche est sur le respirateur artificiel»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juillet 2026 16:37

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
«La situation de Todd Blanche est sur le respirateur artificiel»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Processus de confirmation par le Sénat américain de Todd Blanche comme procureur général: le président américain Donald Trump songe à retarder la nomination. 

Écoutez à ce sujet l'analyste politique Guillaume Lavoie au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Nomination de procureur général: «Au mieux, la situation de Todd Blanche est sur le respirateur artificiel»;
  • Iran: le scénario du pire pour les pays arabes? Et si Donald Trump partait en leur laissant la facture?;
  • Royaume-Uni: une élection partielle surréaliste qui pourrait faire chuter celui qui se voyait déjà comme prochain premier ministre.

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