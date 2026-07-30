Après un été de festivals et un automne en salles

Marie-Annick Lépine poursuit sa tournée estivale au Québec, notamment au Festival de Lévis.
On écoute Marie-Annick Lépine en compagnie de Stéphane Leclair et Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- La vie de musicienne monoparentale sur la route avec des adolescentes;
- On évoque quelques spectacles perturbés par les intempéries au cours des décennies;
- La composition de son groupe à forte proportion féminine, incluant Catherine Durand et Stéphanie Lépine, sa cousine;
- Marie-Annick Lépine évoque son désir de faire une pause artistique en 2027 après des deuils personnels (son chum, son père, son chien) ces dernières années;
- Elle souligne l’intimité de ses concerts en salle, l’authenticité de ses partages sur les réseaux sociaux, et son projet de voyage familial en Angleterre.