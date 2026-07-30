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Après un été de festivals et un automne en salles

Une pause pour Marie-Annick Lépine en 2027

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 juillet 2026 17:59

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Une pause pour Marie-Annick Lépine en 2027
Marie-Annick Lépine / PC/Graham Hughes

Marie-Annick Lépine poursuit sa tournée estivale au Québec, notamment au Festival de Lévis.

On écoute Marie-Annick Lépine en compagnie de Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • La vie de musicienne monoparentale sur la route avec des adolescentes;
  • On évoque quelques spectacles perturbés par les intempéries au cours des décennies;
  • La composition de son groupe à forte proportion féminine, incluant Catherine Durand et Stéphanie Lépine, sa cousine;
  • Marie-Annick Lépine évoque son désir de faire une pause artistique en 2027 après des deuils personnels (son chum, son père, son chien) ces dernières années;
  • Elle souligne l’intimité de ses concerts en salle, l’authenticité de ses partages sur les réseaux sociaux, et son projet de voyage familial en Angleterre.

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