Rage de raton laveur

Trois personnes ont eu des contacts à risque avec un chat atteint de la rage d'un raton laveur à Godmanchester, en Montérégie. C'est ce qu'ont confirmé, jeudi, les autorités de la santé.

Écoutez à ce sujet le journaliste de Cogeco nouvelles, Stéphane Boucher, au micro de Catherine Brisson.

Les autorités médicales se font rassurantes et confirment que les trois personnes ayant reçu un traitement préventif sont hors de danger. Ces personnes ont reçu une prophylaxie post-exposition.

Le gouvernement du Québec poursuit son plan de lutte contre la rage du raton laveur, avec surveillance, contrôle et épandage d’appâts vaccinaux, ciblant ratons laveurs, moufettes et renards.