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La candidature d'Elsie Lefebvre

«On peut commencer à parler des candidatures significatives» -Jonathan Valois

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 juillet 2026 17:28

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Valois
Jonathan Valois
«On peut commencer à parler des candidatures significatives» -Jonathan Valois
Jonathan Valois / Cogeco Média

Il n'y a pas de confirmation officielle, mais l'analyste politique Elsie Lefebbre revient à ses anciennes amours et sera candidate pour le Parti québécois lors de la prochaine élection provinciale.

Écoutez l'analyste politique Jonathan Valois commenter le retour en politique d'Elsie Lefebvre en compagnie de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Elsie Lefebvre revient en politique provinciale après avoir été analyste politique à TVA durant des années;
  • Le Parti québécois compte désormais 78 candidatures, tandis que le Parti libéral en a 77, Québec solidaire 94 et les conservateurs 64;
  • Charles Milliard, le chef du Parti libéral, s’apprête à annoncer des engagements économiques, notamment sur le Marché commun du Canada et le soutien aux PME, illustrant l’accélération de la campagne provinciale.

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