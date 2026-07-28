La candidature d'Elsie Lefebvre

Il n'y a pas de confirmation officielle, mais l'analyste politique Elsie Lefebbre revient à ses anciennes amours et sera candidate pour le Parti québécois lors de la prochaine élection provinciale.

Écoutez l'analyste politique Jonathan Valois commenter le retour en politique d'Elsie Lefebvre en compagnie de Catherine Brisson.

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