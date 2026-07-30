Les Grammy Awards sont au cœur d’une vive controverse en raison d’une nouvelle catégorie jugée discriminatoire par le célèbre groupe de K-pop BTS.

Alors que l'organisation souhaitait faire preuve de plus d'inclusivité, le groupe sud-coréen a dénoncé une catégorisation basée sur la langue et l'origine géographique plutôt que sur le mérite musical, refusant ainsi de soumettre sa candidature.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix faire le point à Cantin le matin jeudi.

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