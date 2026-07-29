À l'occasion de sa chronique Société, Maude Goyer fait découvrir le concept des «glimmers» (ou petites lueurs), une notion introduite en 2018 par la travailleuse sociale américaine Deb Dana.

À l'opposé des déclencheurs de stress (triggers), ces micro-moments de bien-être et de réconfort spontanés — comme l'odeur du premier café du matin ou le craquement de la croûte d'une crème brûlée — permettent au corps de relâcher la tension et de retrouver un sentiment de sécurité et de calme.

Écoutez la chroniqueuse société Maude Goyer, mercredi, à l'émission Cantin le matin.