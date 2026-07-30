En Mauricie, la Sûreté du Québec a arrêté Philippe Benoît, recherché pour le meurtre de son fils Ryan Duchesneau, grâce à des informations du public.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) reprend le dossier, la force ayant été utilisée.

Philippe Cantin et Caroline Bertrand abordent aussi la crise des surdoses d'opioïdes qui épuise les paramédics à Montréal, ainsi qu’une photo devenant virale montrant des vacanciers à la plage devant d'immenses feux de forêt en France.

Enfin, l'équipe discute du bilan meurtrier de la vitesse sur les routes pendant les vacances de la construction.

Écoutez l'animateur Philippe Cantin présenter son tour d'horizon de l'actualité jeudi, à l'émission Cantin le matin.