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VIA Rail: investissement historique de près de 2 G$ pour 45 locomotives

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Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juillet 2026 09:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
VIA Rail: investissement historique de près de 2 G$ pour 45 locomotives
Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, annonce un investissement gouvernemental visant à renouveler le parc de locomotives de VIA Rail affectées aux liaisons longue distance, régionales et vers les régions éloignées, tout en ramenant l’assemblage de locomotives pour passagers au Canada, au centre d’entretien de VIA Rail à Montréal, le mercredi 29 juillet 2026. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Le ministre fédéral des Transports, Steven MacKinnon, a annoncé un investissement majeur de plus de 1,95 milliard de dollars dans VIA Rail.

Le tout permettra l'acquisition de 45 locomotives de nouvelle génération construites par la firme espagnole Stadler, directement assemblées à Montréal. Une enveloppe de 300 millions de dollars sera également dédiée à la modernisation du centre de maintenance de Montréal.

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher faire le point, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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