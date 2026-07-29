Le ministre fédéral des Transports, Steven MacKinnon, a annoncé un investissement majeur de plus de 1,95 milliard de dollars dans VIA Rail.

Le tout permettra l'acquisition de 45 locomotives de nouvelle génération construites par la firme espagnole Stadler, directement assemblées à Montréal. Une enveloppe de 300 millions de dollars sera également dédiée à la modernisation du centre de maintenance de Montréal.

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher faire le point, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.