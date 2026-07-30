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Baisser le coût de la vie

QS: «Ce réseau d'épiceries publiques, c'est vraiment un projet de société»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 30 juillet 2026 08:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
QS: «Ce réseau d'épiceries publiques, c'est vraiment un projet de société»
Ruba Ghazal / Cogeco Média

La cheffe parlementaire de Québec solidaire, Ruba Ghazal, défend sa proposition de créer un réseau d'épiceries publiques à but non lucratif.

Fonctionnant comme des grossistes de type «Costco», ces établissements visent à réduire le coût du panier d'épicerie de 30 à 40% en offrant des produits en gros.

Le projet pilote, estimé à 100 millions de dollars, prévoit l'implantation d'une quinzaine de magasins dans des déserts alimentaires et deux centres de distribution.

L'élue solidaire soutient que cette mesure renforcera la concurrence et soutiendra les agriculteurs locaux en leur garantissant un acheteur public prévisible.

Écoutez Ruba Ghazal, porte-parole et députée de Québec solidaire pour la circonscription de Mercier, expliquer le tout, jeudi à Cantin le matin.

«Quand on regarde le marché et le fait qu'on ne fait pas de profits, ça va faire baisser les prix. Et imaginez: quand on baisse les prix, qu'est-ce que les Métro, Loblaws et IGA de ce monde vont faire? Ça va aussi les amener à vouloir baisser les prix.»

Ruba Ghazal

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