Baisser le coût de la vie

La cheffe parlementaire de Québec solidaire, Ruba Ghazal, défend sa proposition de créer un réseau d'épiceries publiques à but non lucratif.

Fonctionnant comme des grossistes de type «Costco», ces établissements visent à réduire le coût du panier d'épicerie de 30 à 40% en offrant des produits en gros.

Le projet pilote, estimé à 100 millions de dollars, prévoit l'implantation d'une quinzaine de magasins dans des déserts alimentaires et deux centres de distribution.

L'élue solidaire soutient que cette mesure renforcera la concurrence et soutiendra les agriculteurs locaux en leur garantissant un acheteur public prévisible.

Écoutez Ruba Ghazal, porte-parole et députée de Québec solidaire pour la circonscription de Mercier, expliquer le tout, jeudi à Cantin le matin.