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Comédie musicale Évangéline

Représentation à Moncton: «Ça a été tellement touchant»

par 98.5

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8:01

Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juillet 2026 09:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Représentation à Moncton: «Ça a été tellement touchant»
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

La comédie musicale à grand déploiement Évangéline, inspirée du poème du même nom au sujet du Grand Dérangement de 1755, s'installe à la Place des Arts de Montréal.

Écoutez la chanteuse et comédienne Nathalie Simard, qui brille dans cette pièce, en discuter mercredi matin au micro de la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix et de l'animateur Philippe Cantin.

La pièce a aussi précédemment été jouée à Moncton, devant plusieurs Acadiens dont les ancêtres sont directement touchés par cette histoire. 

«Les Acadiens ont énormément apprécié la façon dont ce grand spectacle à grand déploiement a été traité. Ils ont été bouleversés de revivre cette histoire que leurs ancêtres ont vécue. Et ça a été tellement touchant. Il y a eu des réactions auxquelles on n'a pas accès vraiment à Montréal et on peut comprendre.»

Nathalie Simard

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