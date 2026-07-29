Comédie musicale Évangéline

La comédie musicale à grand déploiement Évangéline, inspirée du poème du même nom au sujet du Grand Dérangement de 1755, s'installe à la Place des Arts de Montréal.
Écoutez la chanteuse et comédienne Nathalie Simard, qui brille dans cette pièce, en discuter mercredi matin au micro de la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix et de l'animateur Philippe Cantin.
La pièce a aussi précédemment été jouée à Moncton, devant plusieurs Acadiens dont les ancêtres sont directement touchés par cette histoire.
«Les Acadiens ont énormément apprécié la façon dont ce grand spectacle à grand déploiement a été traité. Ils ont été bouleversés de revivre cette histoire que leurs ancêtres ont vécue. Et ça a été tellement touchant. Il y a eu des réactions auxquelles on n'a pas accès vraiment à Montréal et on peut comprendre.»