Alexis Bossé, un étudiant de 21 ans de l'UQAM, présente sa création: Lyvio, un nouveau réseau social québécois se distingue par l'absence totale d'algorithme et de contenus suggérés.

Conçu pour encourager une utilisation plus saine et réduire le temps d'écran, Lyvio permet uniquement de voir les publications de ses amis.

Une fois le fil d'actualité parcouru, l'application invite l'utilisateur à déconnecter.

Lancée récemment, la plateforme connaît un succès fulgurant et s'est hissée au 9e rang des applications sociales les plus téléchargées sur l'App Store.

Écoutez le créateur de Lyvio expliquer le tout, jeudi matin au micro de Philippe Cantin.