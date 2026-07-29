Stratégie libérale

Après avoir essuyé plusieurs critiques au sujet de son absence médiatique, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a finalement présenté sa stratégie économique, mercredi.

Il veut resserrer les liens avec les autres provinces canadiennes, qui sont, selon lui, des partenaires trop peu exploités par le gouvernement actuel.

Mais ces annonces sont-elles suffisantes pour convaincre les Québécois ?

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois analyser le tout, mercredi, au micro de Catherine Brisson.