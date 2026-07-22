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Propos controversés

Michel Savard ne sera plus le candidat du PLQ dans Gouin

par 98.5

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11:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 juillet 2026 17:23

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Valois
Jonathan Valois
Michel Savard ne sera plus le candidat du PLQ dans Gouin
Jonathan Valois / Cogeco Média

Le Parti libéral du Québec a annoncé, mercredi en fin de journée, que Michel Savard ne sera plus le candidat du parti dans la circonscription de Gouin. Après le commentaire obtenu en exclusivité par Cogeco Nouvelles datant de février dernier, le PLQ affirme que d'autres déclarations tenues par Monsieur Savard ont été portées à leur attention. 

Après réévaluation de la situation, le parti a estimé que le maintien de cette candidature n’était plus possible, signalant que cette décision reflétait leur volonté de maintenir des normes élevées de respect dans le débat public leur engagement ferme contre toute forme de violence verbale.

Sur les réseaux sociaux, Michel Savard avait qualifié le PQ de parti d'extrême droite, en soutenant que ses militants et sympathisants étaient des petits nazis sans envergure.

Écoutez à ce sujet - à 3:55  - l'analyste Jonathan Valois au micro de Catherine Brisson, à l'émission, Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • On analyse l’hyperactivité des ministres de la CAQ, avec 122 annonces entre le 1er et le 18 juillet 2024, contre 33 l’an dernier, liée à l’arrivée de Christine Fréchette et à la préparation préélectorale;
  • Jonathan Valois parle de l’éviction de Michel Savard, candidat du Parti libéral dans Gouin, suite à des propos controversés sur Paul St-Pierre Plamondon et le Parti québécois. Visiblement, d'autres propos controversés - antérieurs - allaient faire surface.

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