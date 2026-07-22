Propos controversés

Le Parti libéral du Québec a annoncé, mercredi en fin de journée, que Michel Savard ne sera plus le candidat du parti dans la circonscription de Gouin. Après le commentaire obtenu en exclusivité par Cogeco Nouvelles datant de février dernier, le PLQ affirme que d'autres déclarations tenues par Monsieur Savard ont été portées à leur attention.

Après réévaluation de la situation, le parti a estimé que le maintien de cette candidature n’était plus possible, signalant que cette décision reflétait leur volonté de maintenir des normes élevées de respect dans le débat public leur engagement ferme contre toute forme de violence verbale.

Sur les réseaux sociaux, Michel Savard avait qualifié le PQ de parti d'extrême droite, en soutenant que ses militants et sympathisants étaient des petits nazis sans envergure.

Écoutez à ce sujet - à 3:55 - l'analyste Jonathan Valois au micro de Catherine Brisson, à l'émission, Le Québec maintenant.

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