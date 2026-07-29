Les stratégies des partis

Le chroniqueur politique Victor Henriquez analyse les plus récentes sorties politiques en précampagne électorale.

La déclaration du chef libéral Charles Milliard sur les relations interprovinciales, faite devant le consulat américain, a créé de la confusion quant à son message...

Du côté de la Coalition avenir Québec, la ministre Christine Fréchette se démarque par une forte présence sur le terrain, tandis que le Parti québécois opte pour la discrétion estivale.

Enfin, la proposition de Québec solidaire d'établir un réseau d'épiceries publiques pour soutenir l'agriculture locale suscite de vives réactions.

Écoutez la chronique politique de Victor Henriquez, mercredi au Midi avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.