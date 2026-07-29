Cycliste de haut niveau à 18 ans

La cycliste québécoise Pascale Savard, âgée de 18 ans, a surmonté plusieurs épreuves au cours des derniers mois.

Un diagnostic de tachycardie auriculaire - qui a nécessité une opération - et une dépression après avoir dû arrêter la compétition.

Écoutez la cycliste québécoise Pascale Savard, qui a surmonté une opération et une dépression, parler de santé mentale avec Éric Hoziel.

En raison de son opération et de sa dépression, la cycliste a dû faire impasse sur les Championnats du monde qui auront lieu au Québec.

Pascale Savard sensibilise sur la santé mentale des jeunes athlètes, évoquant la pression, l’impact des réseaux sociaux, et l’importance du soutien psychologique.

Elle souligne l’importance de l’éducation, tout en parlant d'un potentiel âge minimum pour devenir professionnel.