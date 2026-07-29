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Cycliste de haut niveau à 18 ans

Pascale Savard veut sensibiliser les jeunes sportifs à la santé mentale

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 juillet 2026 20:49

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Pascale Savard veut sensibiliser les jeunes sportifs à la santé mentale
Les amateurs de sports / Cogeco Média

La cycliste québécoise Pascale Savard, âgée de 18 ans, a surmonté plusieurs épreuves au cours des derniers mois.

Un diagnostic de tachycardie auriculaire - qui a nécessité une opération - et une dépression après avoir dû arrêter la compétition.

Écoutez la cycliste québécoise Pascale Savard, qui a surmonté une opération et une dépression, parler de santé mentale avec Éric Hoziel.

En raison de son opération et de sa dépression, la cycliste a dû faire impasse sur les Championnats du monde qui auront lieu au Québec.

Pascale Savard sensibilise sur la santé mentale des jeunes athlètes, évoquant la pression, l’impact des réseaux sociaux, et l’importance du soutien psychologique.

Elle souligne l’importance de l’éducation, tout en parlant d'un potentiel âge minimum pour devenir professionnel.

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