Les Raptors de Toronto seront au Peps de l'université Laval du 29 septembre au 2 octobre pour leur camp préparatoire.
Écoutez Julie Dionne, directrice du Service des activités sportives à l'Université Laval, commenter cette annonce en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Raptors tiendront une partie de leur camp préparatoire à Québec, au Pepps de l'Université Laval;
- Julie Dionne nous explique le processus, les préparations et les demandes de l'organisation torontoise;
- Les Raptors avaient fait la même chose en 2019;
- Le match intraéquipe d'alors avait été mémorable. «Ce fut une grande folie. J'espère qu'on va avoir le même engouement»;
- Le match d'ouverture de hockey entre les Carabins et le Rouge et Or, à Québec.