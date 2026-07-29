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Du 29 septembre au 2 octobre

Le camp préparatoire des Raptors se tiendra à Québec

par 98.5 Sports

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9:08

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 juillet 2026 18:52

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Le camp préparatoire des Raptors se tiendra à Québec
Les Raptors, que l'on voit ici contre les Cavaliers, seront à Québec du 29 septembre au 2 octobre. / PC/Nathan Denette

Les Raptors de Toronto seront au Peps de l'université Laval du 29 septembre au 2 octobre pour leur camp préparatoire.

Écoutez Julie Dionne, directrice du Service des activités sportives à l'Université Laval, commenter cette annonce en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Raptors tiendront une partie de leur camp préparatoire à Québec, au Pepps de l'Université Laval;
  • Julie Dionne nous explique le processus, les préparations et les demandes de l'organisation torontoise;
  • Les Raptors avaient fait la même chose en 2019;
  • Le match intraéquipe d'alors avait été mémorable. «Ce fut une grande folie. J'espère qu'on va avoir le même engouement»;
  • Le match d'ouverture de hockey entre les Carabins et le Rouge et Or, à Québec.

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