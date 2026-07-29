Les Raptors de Toronto seront au Peps de l'université Laval du 29 septembre au 2 octobre pour leur camp préparatoire.

Écoutez Julie Dionne, directrice du Service des activités sportives à l'Université Laval, commenter cette annonce en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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