La Québécoise Stéphanie B-Naud est, une fois encore, championne du monde de bûcheronnage sportif. Elle avait remporté un premier titre en 2022, avant de renouer avec le succès l'an dernier et il y a quelques jours, dans le Wisconsin.
Écoutez Stéphanie B-Naud, bûcheronne québécoise, parler de son nouveau sacre avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Stéphanie explique son parcours depuis l’Université McGill et son entraînement technique;
- Elle et participe à une douzaine de compétitions annuelles;
- Stéphanie gère aussi la ferme familiale et travaille à la Banque Nationale.