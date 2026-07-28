La Québécoise Stéphanie B-Naud est, une fois encore, championne du monde de bûcheronnage sportif. Elle avait remporté un premier titre en 2022, avant de renouer avec le succès l'an dernier et il y a quelques jours, dans le Wisconsin.

Écoutez Stéphanie B-Naud, bûcheronne québécoise, parler de son nouveau sacre avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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