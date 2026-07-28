L'Alliance de Montréal va-t-elle se qualifier pour les séries éliminatoires de la Ligue élite canadienne de basketball? Que dire de l'arrivée de LeBron James à Philadelphie.
Écoutez Maxim P. Paquet discuter de tout ça avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'Alliance de Montréal et les Bandits de Vancouver s'affrontent à Verdun dans un match crucial pour la qualification aux séries;
- Si l'Alliance se qualifie pour les séries, Quincy Guerrier, le meilleur joueur de l'équipe, serait absent en raison de son engagement en Roumanie, pour la Euroligue.
- LeBron James a choisi les 76ers de Philadelphie;
- Topps va faire beaucoup d'argent avec la première carte de James dans l'uniforme des Sixers;
- On discute du débat du meilleur joueur de basketball de tous les temps en NBA, en comparant LeBron James, Michael Jordan, Bill Russell, Kobe Bryant, Tim Duncan et Magic Johnson, tout en tenant compte des époques, championnats et impacts culturels.